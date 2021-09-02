Москва, , 16:34 — REGNUM Разработать единую карту мигранта предложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Проблемы миграции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Предлагаю выдавать единую карту мигранта, система патентов не работает, на 9,8 млн мигрантов патенты есть у 1 млн», — сказал Толстой в ходе заседания круглого стола в Общественной палате.

Он обратил внимание на то, что мигранты уже сейчас пользуются социальной инфраструктурой страны.

«Мигранты уже сейчас используют всю социальную инфраструктуру страны, я сейчас не говорю, что мы видим на улицах — торговые центры, магазины, и все остальное — бесплатное здравоохранение, бесплатное образование. В Новой Москве есть классы, где практически нет коренного населения. Я это нормой не считаю», — сказал Толстой.

Парламентарий считает необходимым обратиться к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, чтобы совместно проработать программу, которая давала бы возможность всем, кто приезжает работать в Россию, легализоваться.

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