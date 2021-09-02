Москва, 2 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Просьбу поставлять газ на европейскую территорию по «Северному потоку — 2» через агентское соглашение с Газпромом направила в правительство РФ Роснефть, пишет 2 сентября «Коммерсантъ».

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Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, в правительство, действительно, поступило такое обращение. «В настоящий момент ожидаем мнения наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом [это] будет обсуждаться в правительстве», — сказал чиновник.

Издание напомнило, что в прошлом месяце глава Роснефти Игорь Сечин обратился с просьбой к президенту страны Владимиру Путину. Он просил разрешить Роснефти экспортировать десять миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».