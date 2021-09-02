Мурманск, 2 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Перелеты по сезонным маршрутам Мурманск — Сочи и Мурманск — Симферополь продлены на октябрь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

(сс) martindotpng Самолет

Рейсы по маршруту Мурманск — Сочи будут осуществляться с 3 по 28 октября по четвергам и воскресеньям, а по маршруту Мурманск — Симферополь с 3 по 30 октября по четвергам и субботам.

«Рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus A320 вместимостью 140−158 пассажиров», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Тиховский.

Как сообщало ИА REGNUM, сезонное авиасообщение Мурманска с Крымом было открыто 1 июня.