В Ростовской области аграрии приступили к осеннему севу
Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села приступили к осеннему севу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 сентября.
Светлана Шаповалова
Алтайский подсолнечник
Старт посевной кампании дан в северных районах Ростовской области. Так, в Шолоховском, Боковском и Обливском районах уже засеяно около 2 тыс. гектаров полей. В южных районах подготовка к осенним полевым работам ещё продолжается.
Вместе с тем начался второй этап уборочных работ — сбор урожая поздних зерновых и технических культур. Урожайность превышает прошлогодние показатели.