Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Ростовской области труженики села приступили к осеннему севу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 сентября.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Старт посевной кампании дан в северных районах Ростовской области. Так, в Шолоховском, Боковском и Обливском районах уже засеяно около 2 тыс. гектаров полей. В южных районах подготовка к осенним полевым работам ещё продолжается.

Вместе с тем начался второй этап уборочных работ — сбор урожая поздних зерновых и технических культур. Урожайность превышает прошлогодние показатели.