Майкоп, 2 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Развитие здоровой конкурентной среды помогает развитию экономики. Об этом сказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 2 сентября, приветствуя участников семинара-совещания для руководителей территориальных органов ФАС России в Южном федеральном округе. Участие в нем принимают заместитель руководителя ФАС России Нелли Галимханова, представители структурных подразделений ФАС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Семинар для представителей федерального и региональных органов ФАС продлится два дня, в ходе него будут обсуждаться вопросы применения законодательства о контрактной системе, практики выявления и квалификации антиконкурентных соглашений, субсидирования в агропромышленном комплексе; внедрения антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления, технологического присоединения к сетям газо‑ и электроснабжения.

Глава Адыгеи отметил важность взаимодействия органов исполнительной власти и ФАС для исполнения указа и поручений президента страны Владимира Путина по развитию конкурентной среды. Он отметил, что в регионе успешно реализуются мероприятия подписанного в 2018 году соглашения о сотрудничестве между ФАС и правительство Адыгеи. По данным, приведенным руководителем Адыгейского УФАС России Асланом Хапачевым, в 2020 году в регионе обеспечены плановые значения почти по всем ключевым показателям развития конкуренции в отраслях экономики по 33 товарным рынкам региона, рисков неисполнения показателей в 2021 году нет.

Глава Адыгеи подчеркнул актуальность обсуждаемых на совещании вопросов, которые напрямую влияют на преодоление последствий пандемии и обеспечение стабильного роста экономики в регионах.

«В прошлом году мы не допустили серьезного спада в экономике Адыгеи. Главное — не просто сохранить достигнутое, но и продолжать увеличивать темпы роста. Добиться желаемого нам позволит высокий уровень конкуренции в регионе. Здоровая конкурентная среда больше мотивирует предпринимателей развиваться, выходить на новый уровень. А значит, повышается производительность труда, развиваются инновации», — отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов поблагодарил руководство ФАС России во главе с Максимом Шаскольским за сотрудничество и поддержку в решении насущных вопросов республики и проинформировал собравшихся об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития РА, одним из которых является туризм. В настоящее время турпоток в республику составляет более 500 тысяч отдыхающих в год, что превышает число местных жителей. При этом потенциал отрасли намного выше, и раскрыть его планируется за счет создания к 2024 году горнолыжного курорта. Еще одной точкой роста является индустриальный парк, который строится в активно развивающемся Тахтамукайском районе, недалеко от Краснодара. Заинтересованность предпринимателей в создании парка очевидна — уже есть около 30 «горячих» предложений от потенциальных резидентов. Глава Адыгеи отметил, что эти два крупных проекта позволят полностью изменить структуру ВРП. Ещё одно направление — постепенная переориентация сельского хозяйства, являющегося ведущей отраслью региона, с зернового на плодово-ягодное производство, более рентабельное. По мнению руководителя республики, всё это существенно повлияет на производительность труда, повышение уровня жизни жителей республики.

«Повторю, нам необходимо добиться роста экономики, улучшить качество жизни людей. Достичь положительных результатов можно только вместе, в партнёрстве, объединив усилия всех задействованных сторон, вырабатывая подходы к решению стоящих задач», — отметил Мурат Кумпилов.