Развитие конкуренции помогает росту экономики – глава Адыгеи
Майкоп, 2 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Развитие здоровой конкурентной среды помогает развитию экономики. Об этом сказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 2 сентября, приветствуя участников семинара-совещания для руководителей территориальных органов ФАС России в Южном федеральном округе. Участие в нем принимают заместитель руководителя ФАС России Нелли Галимханова, представители структурных подразделений ФАС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.
Семинар для представителей федерального и региональных органов ФАС продлится два дня, в ходе него будут обсуждаться вопросы применения законодательства о контрактной системе, практики выявления и квалификации антиконкурентных соглашений, субсидирования в агропромышленном комплексе; внедрения антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления, технологического присоединения к сетям газо‑ и электроснабжения.
Глава Адыгеи отметил важность взаимодействия органов исполнительной власти и ФАС для исполнения указа и поручений президента страны Владимира Путина по развитию конкурентной среды. Он отметил, что в регионе успешно реализуются мероприятия подписанного в 2018 году соглашения о сотрудничестве между ФАС и правительство Адыгеи. По данным, приведенным руководителем Адыгейского УФАС России Асланом Хапачевым, в 2020 году в регионе обеспечены плановые значения почти по всем ключевым показателям развития конкуренции в отраслях экономики по 33 товарным рынкам региона, рисков неисполнения показателей в 2021 году нет.
Глава Адыгеи подчеркнул актуальность обсуждаемых на совещании вопросов, которые напрямую влияют на преодоление последствий пандемии и обеспечение стабильного роста экономики в регионах.
Мурат Кумпилов поблагодарил руководство ФАС России во главе с Максимом Шаскольским за сотрудничество и поддержку в решении насущных вопросов республики и проинформировал собравшихся об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития РА, одним из которых является туризм. В настоящее время турпоток в республику составляет более 500 тысяч отдыхающих в год, что превышает число местных жителей. При этом потенциал отрасли намного выше, и раскрыть его планируется за счет создания к 2024 году горнолыжного курорта. Еще одной точкой роста является индустриальный парк, который строится в активно развивающемся Тахтамукайском районе, недалеко от Краснодара. Заинтересованность предпринимателей в создании парка очевидна — уже есть около 30 «горячих» предложений от потенциальных резидентов. Глава Адыгеи отметил, что эти два крупных проекта позволят полностью изменить структуру ВРП. Ещё одно направление — постепенная переориентация сельского хозяйства, являющегося ведущей отраслью региона, с зернового на плодово-ягодное производство, более рентабельное. По мнению руководителя республики, всё это существенно повлияет на производительность труда, повышение уровня жизни жителей республики.