Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В юго-восточных районах Ростовской области снято штормовое предупреждение, объявленное ранее из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

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«В связи с прошедшими дождями ночью с 1 на 2 сентября местами в юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский) районах высокая пожароопасность снизилась до 1 класса», — уточнили в ведомстве.

До 5 сентября чрезвычайная пожароопасность сохранится местами в северо-западных, центральных районах и ожидается в северо-западных, северо-восточных, центральных районах Ростовской области.

В большинстве муниципальных образований сохранится высокая пожарная опасность.