Вашингтон, 2 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст изменял своей жене и модели Ким Кардашьян после рождения двух детей. Об этом 2 сентября пишет издание Page Six, ссылаясь на свой источник, а также текст песни Hurricane из последнего альбома музыканта.

David Shankbone Канье Уэст

«Эта песня в некотором роде является его свидетельством обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака», — объясняет инсайдер издания. В своём сингле артист читает рэп: «Вот я иду с новой цыпочкой. И я знаю, что правда. Я все ещё в игре после двух детей».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала заявление на развод с Канье Уэстом из-за «непримиримых разногласий». Они воспитывают четверых общих детей.