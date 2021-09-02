Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Открытый чемпионат США (US Open) по теннису был приостановлен из-за урагана «Ида». Дождь залил поле, просочившись через крышу стадиона, сообщает 2 сентября CNN.

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Мат Кевина Андерсона и Диего Шварцмана был остановлен в начале второго сета, так как вода хлынула через многочисленные отверстия в крыше стадиона Луи Армстронга.

Позднее матч был перенесен на стадион Артура Эша и завершился победой Шварцмана в прямом сете со счетом 7−6, 6−3, 6−4.

Напомним, об ослаблении до тропического шторма урагана «Ида» сообщил 30 августа американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

«Ида» обрушился 29 августа также на штаты Алабама и Флорида. В Луизиане сотни тысяч домов остались без электроснабжения.