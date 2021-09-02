Киев, 2 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии «Украинского дома» в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Подробности мероприятия сообщает 2 сентября пресс-служба президента.

Зеленский обратился к лидерам украинской общины в США и «пошутил», что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория украинского государства простирается до США.

Также он отметил, что реализацией этого проекта занималась новый посол Украины в США Оксана Маркарова.

Президент назвал открытие «Украинского дома» «знаковым завершением» своего пребывания в Вашингтоне.

Пресс-служба офиса президента не уточняет, чем именно будет заниматься «Украинский дом».

ИА REGNUM напоминает, что посол Киева Оксана Маркарова еще в марте этого года заявила, что «Украинский дом» будет главной площадкой по продвижению украинского нарратива, местом встречи обменом идей всех друзей Украины, местом дискуссий и продвижения украинской культуры. Предполагается, что дом будет работать «в синергии» с посольством и будет открыт для всех.

Отметим, что в Сети высмеяли поведение Зеленского на встрече с Байденом 1 сентября.