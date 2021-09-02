Кострома, 2 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Первый проекционный пешеходный переход появился в Костроме. Об этом сообщает администрация областного центра.

Http://gradkostroma.ru Проекционный пешеходный переход

Устройство установили на улице Бульварной возле лицея No 17. Принцип работы объекта прост: над проезжей частью установлено светодиодное оборудование, которое подсвечивает асфальт. Водители и пешеходы хорошо видят такую разметку на в тёмное время суток. Работы выполнялись за счёт средств местной компании «Интегро».

"Сейчас такие проекционные зебры много где устанавливают. Мы тоже решили попробовать. Ее самый большой плюс, она видна даже при самых неблагоприятных дорожных условиях. Дождь, снег или туман. И даже если саму разметку будет не видно, ее проекцию водитель не сможет не заметить», — сказал начальник управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Костромы Евгений Колобов.

Чиновники обещают проанализировать эффективность новой технологии и рассмотреть возможность установки подобных устройств на других улицах города. В целом перед 1 сентября в Костроме обновили все пешеходные переходы, находящиеся около детских садов и школ.