Минск, 2 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Европейская служба внешних связей разрабатывает пятый пакет санкций, предусматривающий ограничительные меры в отношении официального Минска («режима Лукашенко»). Министры иностранных дел Евросоюза намерены обсудить новые меры воздействия на неформальной встрече в ближайшие дни.

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Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Предлогом для четвёртого пакета санкций стал майский инцидент в воздушном пространстве Белоруссии с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Сейчас предлогом выступает миграционный кризис: Литва, Латвия и Польша обвиняют власти Белоруссии в содействии проникновению нелегалов из Азии и Африки на территорию Евросоюза.

Изначально поводом для санкций ЕС, США и их партнёров стала прошлогодняя президентская кампания в Белоруссии, завершившаяся жестоким подавлением массовых протестных выступлений против бессменного правления президента Александра Лукашенко и его методов государственного терроризма. Минск отрицает обвинения в фальсификации президентских выборов, отрицает наличие сотен политзаключённых, оправдывает убийства мирных манифестантов, пытки и другие задокументированные факты.

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