Рига, 2 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии задержали трех человек в связи с возможным присвоением скота в крупных размерах. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Government-nnov.ru Крупный рогатый скот

Уголовный процесс о присвоении скота в крупных размерах начат в июле 2021 года. На протяжении нескольких месяцев местное предприятие принимало у местных крестьян скот, обещая выгодную оплату. Фермеры сдавали животных, но потом не могли ни получить деньги, ни забрать скот назад.

В рамках уголовного процесса задержаны три человека — 1971-го, 1989-го и 1993 года рождения, а также проведена серия санкционированных обысков. Двое задержанных помещены по стражу. Кроме того, наложен арест на ряд объектов имущества.

За присвоение скота в крупных размерах подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.