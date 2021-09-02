Минск, , 16:20 — REGNUM Россия направляет в Белоруссию на совместное стратегическое учение «Запад-2021» до 2500 российских военнослужащих. Мероприятия учения пройдут 10−16 сентября на полигонах в обеих частях Союзного государства России и Белоруссии.

Учения Mil.ru

Западный военный округ проинформировал: всего в учении примут участие около 200 тыс человек — военнослужащих России и Белоруссии, а также около 2 тыс военнослужащих из стран-членов ОДКБ, ШОС и других «дружественных стран». Также будет задействовано более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники — свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей Балтийского флота.

На белорусской территории в учениях будет задействовано 12,8 тыс человек, из которых пятая часть будет представлена российскими военнослужащими. Активная фаза учений пройдёт на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

Напомним, в ходе подготовки к российско-белорусскому военному учению «Запад-2017» обслуживающие официальный Минск политологи заверяли белорусскую и зарубежную общественность в «подготовке Россией оккупации Белоруссии». В обоснование теории комментатор Арсений Сивицкий из белорусской Академии наук положил подсчёт вагонов для нужд Минобороны РФ. Во время нынешнего белорусского политического кризиса НАН Белоруссии продолжает выпады против РФ, отрицая помощь России и распространяя инсинуации на тему «сдачи» Александра Лукашенко, якобы умудрившегося также «кинуть» своих западных друзей и партнёров.

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