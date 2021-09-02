Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону число безработных с января по август 2021 года удалось сократить в пять раз. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Работа за компьютером

«Ситуация на рынке труда стабилизировались. Мы постепенно приблизились к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Если в январе 2021 года работу искали 29 тысяч ростовчан, то сейчас в центрах занятости официально зарегистрировано 6,4 тысяч человек», — привёл данные глава администрации Ростова-на-Дону.

Профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография» уже прошли более 1 000 ростовчан, до конца года участниками станут ещё 1 300 человек.

С начала 2021 года были трудоустроены 13 700 жителей Ростова-на-Дону.