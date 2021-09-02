Нижний Новгород, 2 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Суд признал виновными в мошенничестве бывших высокопоставленных сотрудников одного из министерств Нижегородской области, организовавших незаконные регистрационные сборы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По версии гособвинения, используя эту схему экс-чиновники неправомерно получили 2,5 млн рублей в период с 2015 по 2017 годы со 100 организаций, участвовавших в проходивших в Нижегородской области сельскохозяйственных выставках.

Бывших должностных лиц суд приговорил к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Также им запрещено занимать определенные должности в течение двух лет.