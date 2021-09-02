Москва, , 16:13 — REGNUM Пакет законопроектов, призванных навести порядок в миграционной сфере, будет разработан в очередном созыве Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в ходе заседания круглого стола в Общественной палате.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Он обратил внимание на участившиеся случаи массовых драк мигрантов. В этой связи парламентарий предлагает быстро и жестко наказывать за массовые драки и другие правонарушения, в частности, запрещать въезд в Россию на 50 лет.

«Депортация и запрет въезда в РФ должно производиться быстро и эффективно», — подчеркнул Толстой.

«Нужно принять жесткие меры… Нужно выстроить цепочку задержания за нарушение закона, немедленной дактилоскопии и определения личности и в 24 часа высылка из страны», — сказал депутат.

Если правоохранители считают драки нормой, но они не справляются со своей главной задачей, добавил парламентарий.

Читайте также: После массовой драки со стрельбой в Подмосковье суд выдворил 37 мигрантов