Ереван, , 16:12 — REGNUM Жители Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, 2 сентября вышли на акцию протеста в Ереване к зданию правительства Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Правительство Армении Tiia Monto

По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы им предоставили дома или полноценно возместили ущерб. В противном случае активисты требуют, чтобы им предоставили статус беженца, чтобы они могли покинуть страну.

«Мы не хотим жить в Ереване. Мы хотим кусок земли и возможность его обрабатывать», — заявил один из участников акции.

Протестующие также выразили недовольство суммой, которую им выделили в качестве компенсации потерянных домов. Они назвали её «подачкой». Кроме того активисты возмущены тем, что власти Армении не вызволяют военнослужащих из азербайджанского плена.

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.

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