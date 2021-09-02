Владивосток, 2 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. У России есть возможность стать частью бурно развивающегося в экономике, науке и других отраслях мира. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Конопатова Мир будущего

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Ключом к такой возможности является Дальний Восток. Этот регион России находится по соседству с наиболее динамично развивающимися странами мира, что несет в себе существенные перспективы для всей РФ.

«Территория эта перспективная. Посмотрите, как развиваются страны азиатского региона. И у России есть возможность, развивая эти территории, быть частью этого бурно развивающегося мира. Мы запустили программы развития, которые сейчас только-только разворачиваются, правда результаты уже есть, я согласен. Но чтобы эти позитивные темпы сохранить, нам нужно осмысленно, напряженно, целенаправленно работать над достижением тех рубежей, которые нами обозначены», — сказал Путин.