Варшава, 2 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда приняли участие в церемонии открытия Центра польского фольклора, который будет располагаться во дворце в Отрембусах, что в Мазовецком воеводстве. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба польского лидера.

Olaf1541 Варшава, Польша

Отмечается, что с 1948 года этот дворец являлся резиденцией известного польского ансамбля песни и пляски «Мазовше». Во время церемонии президент Анджей Дуда напомнил о роли легендарных музыкантов в продвижении польских традиций и культуры.

«Этот дворец продолжит выполнять роль в продвижении и развитии народной польской культуры. Правда, уже в другом амплуа. Теперь он должен стать одним из главных центров польской фольклорной жизни», — заключил глава государства.