Москва, 2 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Принять участие в голосовании на выборах в Госдуму планируют 51% российских избирателей, сообщает 2 сентября ВЦИОМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В исследовании «За две недели до выборов: политические индикаторы» отмечается, что 70% российских избирателей планируют голосовать, но твёрдой уверенности нет, а 51% заявили, что точно будут голосовать.

При этом не будут участвовать в голосовании 19% избирателей, не определились — 11%.

К настоящему моменту за «Единую Россию» высказываются в рамках соцопроса 34% избирателей, 18% предпочитают КПРФ, десять процентов — ЛДПР и семь процентов — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

За «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» готовы отдать голоса 2,8% избирателей и столько же — за партию «Новые люди». За партию «Яблоко» высказываются 2,2%, за «Зелёных» — 2,1%, а за Российскую партию свободы и справедливости — 1,8%.