Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Петербурге в рамках объявленной на федеральном уровне «гаражной амнистии» начался приём заявлений от владельцев гаражей. Они смогут бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых расположены гаражи, ныне находящиеся в собственности города. Заявления принимает комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Евгений Катышев Частные гаражи

«Заявление будет рассмотрено КИО в течение 30 дней, и в случае соответствия установленным Законом о «гаражной амнистии» требованиям земельный участок под гаражом будет передан гражданину в собственность», — сообщили в пресс-службе комитета.

Земельный участок под гаражом может быть передан в собственность, если гараж возведён до 31 декабря 2004 года и был предоставлен гражданину на действовавших на момент выделения законных основаниях. Гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

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