Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Ростовская область получила партию вакцины от гриппа, которой будут прививать детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Wallspaper.ru Прививки от гриппа

Иммунизация населения против гриппа началась с 1 сентября. Сколько доз противогриппозной вакцины получила Ростовская область, в ведомстве не уточнили. Привить предполагается не менее 60% населения Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года в Ростовской области был обнаружен один заболевший гриппом B. Вирус был обнаружен у непривитого ребёнка, прибывшего из Занзибара.