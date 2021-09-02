Джакарта, 2 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В регионе Юго-Восточной Азии после начала пандемии появилось 70 млн новых онлайн-покупателей, причем наибольшее количество прибавилось в Индонезии, сообщает Republika.

(сс) Mediamodifier Онлайн

К концу 2021 года почти 8 из 10 человек, или 78% населения Юго-Восточной Азии в возрасте 15 лет и старше, стали потребителями цифровых технологий.

Ожидается, что количество потребителей цифровых услуг вырастет с 144 млн в 2020 году до 165 млн в 2021 году. Рост онлайн-потребителей в Индонезии эквивалентен 15,2%, за которым следует Вьетнам с 8%, Малайзия с 5%, Филиппины с 5%, Сингапур с 5% и Таиланд с 2%.

К 2026 году численность потребителей цифровых услуг в Юго-Восточной Азии, как ожидается, достигнет около 380 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и Австралия планируют провести встречу в формате «два плюс два».