Пенза, 2 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Фестиваль космонавтики «Гагарин Fеst» пройдет в Пензенской области с 4 по 19 сентября. Мероприятие организовано в год юбилея первого полета человека в космос, а также в рамках года науки и технологий по инициативе представителей центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) и бизнес-сообщества региона, сообщает минпром области.

Космос

В рамках фестиваля будут работать музей космонавтики, планетарий, научное шоу «Открытый космос», выставка достижений ЦМИТ, где молодые инженеры представят свои проекты, посвящённые освоению и изучению космоса. На мастер-классе «Космическая робототехника» посетители смогут собрать собственный робот-луноход, оживить его и сразиться в гонке луноходов. На площадке «Астролектория» участникам фестиваля расскажут об освоении космоса, современных космических технологиях и о многом другом.

Одним из спикеров лекций и мастер-классов станет лётчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области 37-й Купринский литературный праздник запланирован на 4 сентября. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторы мероприятия выбрали онлайн-формат.

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