Челябинск, 2 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту ДТП с маршруткой. Её ведёт Карталинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Sameboat В маршрутке

Транспорт с пассажирами ехал из посёлка Варна в Локомотивный. Внутри находились семь пассажиров, в том числе два несовершеннолетних. Все они получили повреждения разной степени тяжести.

Прокуратура намерена проверить исполнение законодательства в сфере пассажирских перевозок. При наличии оснований ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования.