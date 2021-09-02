Москва, 2 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В последнее время санкционная риторика уже не сильно влияет на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Вашингтон может прибегнуть к новым санкциям против РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В последнее время санкционная риторика не так сильно влияет на экономику РФ, — сказал он. — В целом экономика подстроилась. Экономические агенты привыкли. В качестве фактора можно посмотреть на динамику курса рубля. Несмотря на периодическую санкционную риторику, рубль уже не так сильно на нее реагирует. Вероятность новых санкций есть всегда, другой вопрос в том, что эффективных инструментов, способных существенно повлиять на экономику РФ, всё меньше и меньше. А если они и есть, то эти же меры могут сыграть против самого Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев рассказал, какие потери понесли страны Запада из-за санкций против РФ.