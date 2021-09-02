Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. На тротуары Екатеринбурга нанесут разметку для самокатов. Об этом сообщил в Instagram мэр Алексей Орлов.

На самокате

«Раз это уже не просто развлечение, значит, нам нужно вводить правила и регулировать эту сферу», — написал глава города.

Власти попытаются с помощью разметки разделить пешеходное и велосипедное движение на тротуарах, также будут установлены дорожные знаки. Вдобавок мэр пообещал установить «зоны виртуальной парковки», но как они будут функционировать, Орлов не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме предложили запретить прокат электросамокатов.