Анна Кузнецова приняла участие в просветительском марафоне «Новое Знание»
Владивосток, 2 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на II Просветительском марафоне «Новое Знание» рассказала, как подросткам выстраивать отношения с родителями, педагогами, социумом.
Тему выступления выбирали в ходе свободного опроса в Интернете сами школьники и студенты — участники Просветительского марафона.
По мнению детского омбудмена, любой конфликт — это точка роста для человека.
Спикер Просветительского марафона «Новое Знание» сообщила, что причиной затяжных конфликтов нередко является как равнодушие взрослых, так и молчание самих детей, которые боятся рассказать о своих проблемах.
Главным вызовом для современной молодежи детский омбудсмен назвала размытое понятие между «хорошо» и «плохо». По ее словам, сейчас существует много векторов оценки различных ситуаций, и человеку приходится тратить немало внутренних усилий, чтобы в них разобраться.
Как ранее сообщало ИА РЕ, II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», организованный Российским обществом «Знание», стартовал 1 сентября. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников, известных во всей России, выступают в рамках 6 просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции ведутся из студий в 6 городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Владивосток).
Партнером II Просветительского марафона «Новое Знание» выступает компания Mail.ru Group, которая обеспечивает поддержку всех трансляций мероприятия в официальном сообществе ВКонтакте.