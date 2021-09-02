Москва, 2 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. США могут вводить санкции против РФ постоянно, но их потенциал уже сильно ограничен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда».

Санкции

«Различного рода санкции могут вводиться постоянно. Но в целом санкционный потенциал ограничен. Санкции уже имеют обратный эффект. Если в начале санкции сильно сказывались на экономике РФ, то со временем они уже влияли и на экономику Запада, — сказал Алиев. — Потери западных стран, которые поддержали санкции против России, исчисляются миллиардами долларов. В среднем каждый год страны теряли от 50 до 70 млрд долларов. На Европу приходится порядка 70−75% потерь западных стран от введенных санкций против РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политический эффект от антироссийских санкций США оказался почти нулевым, а экономический вред не смог оказать существенного влияния на процессы внутри РФ.