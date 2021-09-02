Нижний Новгород, 2 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра готового жилья на вторичном рынке в Нижнем Новгороде увеличилась на 2% и достигла 91,5 тысячи рублей, передает «GiperNN».

Жилье

Самые высокие цены на квартиры в столице Приволжья по-прежнему складываются в верхней части города.

Так, в Нижегородском районе средняя стоимость готового жилья сейчас составляет около 110 тысяч рублей за «квадрат», в Советском районе — более 105 тысяч рублей, а в Приокском районе — свыше 95 тысяч рублей.

Наиболее дешевые квартиры продаются в Сормовском районе — по 74,4 тысячи рублей за квадратный метр и в Автозаводском районе — по 82,9 тысячи рублей.

В то же время цена квартир в строящихся домах Нижнего Новгорода по итогам августа текущего года сложилась на уровне около 106,4 тысячи рублей за квадратный метр.