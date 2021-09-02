Москва, 2 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Позиция президента Украины Владимира Зеленского выглядит достаточно странно. Понятно, что одной из основных целей его визита является воспрепятствование завершению строительства и запуска «Северного потока — 2». Причем это — последний шанс вмешаться в практически уже завершенный проект, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Gazprom.ru «Южный поток»

«Зеленский призывает США и их союзников всячески противостоять поставкам российского газа через «Северный поток — 2», напирая на то, что это разрушает энергетическую безопасность Евросоюза, и попутно называя российский газ «грязным» и «замешанным на взятках и коррупции» (цитата).

Но, что удивительно, настаивает на том, чтобы поставки «грязного российского газа, замешанного на взятках и коррупции» через украинскую газотранспортную систему продолжались. Позиция украинского лидера выглядит настолько наивной, что даже непонятно, как на неё реагировать американцам.

Вроде бы, в силу данных ранее обещаний всячески помогать Украине, они должны принимать какие-то меры. Но вот какие? Газопровод уже практически достроен. Европа отчаянно нуждается в дешевом газе (напомню, что из-за слабой заполненности подземных газохранилищ Старого света стоимость газа в ЕС уже взлетела выше $600 за тысячу кубометров).

При этом США явно не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Россией, которые, вроде бы, перешли в относительно стабильную и спокойную фазу, и уж тем более — вставлять палки в колеса своим европейским партнерам, которые российский газ ждут.

Так что, вероятнее всего, со стороны Вашингтона последуют некие словесные интервенции, возможно, с формальными и ничего на самом деле не означающими угрозами.

Быть может, Украине дадут сколько-то денег. Но вряд ли из-за визита Зеленского последуют реальные и весомые санкции против России. Тем более, что никаких формальных поводов наша страна для таковых и не давала», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В частности, в повестке встречи была безопасность, в том числе энергетическая.

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