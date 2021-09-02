Москва, 2 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. На совместные стратегические учения (ССУ) «Запад-2021» в Белоруссию будет направлено примерно 2,5 тыс. российских военных. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

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«В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

"Из них 12 800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Республики Беларусь», — также указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в учении также будет задействовано около 2 тыс. военнослужащих из государств-участников ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента Здислав Красноденбский, представляющий Польшу, заявил в ходе интервью для Polskie Radio, что «Белоруссия во время совместных с Россией военных учений «Запад-2021» может совершить провокации против Польши».