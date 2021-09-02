Самара, 2 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в разбойном нападении на подростка в лифте дома в Самаре. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Unsplash Сотовый телефон

В суде было установлено, что вечером 1 мая текущего года в г. Самаре фигурант уголовного дела находился во дворе жилого дома по улице Краснодонской. В какой-то момент он увидел в руках у подростка 2005 года рождения сотовый телефон. Обвиняемый зашел за ребенком в лифт подъезда жилого дома, напал на него, завладел телефоном и скрылся.

«В результате противоправных действий обвиняемого, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести и материальный ущерб на сумму более 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденного обязали возместить потерпевшему материальный вред, причиненный преступлением.

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