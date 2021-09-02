Ташкент, , 15:53 — REGNUM Исламский банк развития (ИБР) запустил новый Индекс устойчивости, индекс запущен в целях оказания помощи политикам в создании механизмов, поддерживающих экономическую устойчивость, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый индекс был запущен во время специальной сессии ежегодной встречи Группы ИБР 2021 года, которая проходит в эти дни в рамках заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) в Ташкенте.

Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыли министры и официальные лица из 57 стран-участниц группы ИБР, а также более 2 000 участников крупного бизнеса, экспертов и представителей СМИ.

«Одним из сложных уроков пандемии COVID-19 стала важность экономической устойчивости. Сегодня наши экономические системы глобализированы и сложны. Когда в одной части мировой экономики происходит потрясение, оно ощущается повсеместно. Мы разработали этот индекс, чтобы помочь политикам наших стран-членов отслеживать их прогресс в создании более устойчивых экономик», — сказал президент ИБР Мухаммад Сулайман аль-Джассер во время выступления.

По словам первого замминистра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Илхома Норкулова, в Узбекистане пандемия COVID-19 привела к значительным проблемам на уровне сообщества, включая нагрузку на медицинские услуги, воздействие на рабочую силу и экономические потрясения, связанные со строгой изоляцией.

«Работая с международными партнерами, включая ИБР, наше правительство оказало целевую финансовую поддержку семьям и предпринимателям, а также использовало пандемию как возможность для поощрения участия в программах, связанных с трансформацией нашей рабочей силы», — сказал Норкулов.

Однако, по его словам, эти усилия были в значительной степени разовыми «и сейчас мы стремимся разработать более эффективный набор инструментов для повышения устойчивости узбекской экономики».

В ходе мероприятия отмечалось, что новый Индекс устойчивости поможет политикам из 57 стран-членов ИБР отслеживать прогресс усилий по повышению экономической устойчивости.