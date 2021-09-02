Владивосток, 2 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

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Выступая на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, полпред попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность запуска в округе программы реновации населенных пунктов.

«Состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, который влияет на настроения людей, их желание жить и работать в регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока», — сказал Трутнев.