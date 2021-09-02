Сеул, , 15:51 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи обнародовало план модернизации вооружений страны в период с 2022 по 2026 год, сообщает KBS.

Эсминцы Южной Кореи Navy.mil

Согласно документу, в течение следующих пяти лет планируется выделить бюджет в размере 315,2 трлн вон (~$272 млрд), что на 5,8% больше по сравнению с прошлой пятилеткой.

Из общей суммы 106,7 трлн вон (~$92 млрд) выделено на улучшение обороноспособности, 208,5 трлн вон (~$179,9 млрд) — на управление вооружёнными силами.

«Мы будем разрабатывать более мощные, более дальние и точные ракеты, чтобы осуществлять сдерживание и обеспечивать безопасность и мир на Корейском полуострове», — говорится в сообщении министерства обороны.

Отметим, что к началу 2030-х годов Южная Корея планирует развернуть новую радиолокационную систему наблюдения за космическими объектами, разработать и запустить на орбиту военный спутник и несколько сверхмалых спутников.