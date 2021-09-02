Москва, 2 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Если Газпрому так и не удастся исключить «Северный поток — 2» из действия газовой директивы, то газовый гигант сможет эксплуатировать лишь 50% мощностей газопровода, а остальной объём должен быть предоставлен другим компаниям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Свою готовность экспортировать газ в Европу уже выразила «Роснефть». При этом существенного влияния на акции Газпрома ожидать не стоит.

У компании сейчас более чем достаточно свободных мощностей по экспорту газа в Европу, а «Северный поток — 2» лишь призван удешевить существующие поставки и сделать их более надёжными.

Кроме того, до 2025 года Газпром не может существенно снизить транзитные объёмы через Украину в пользу нового газопровода, так как связан контрактом», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что требования нового законодательства ЕС к газопроводу «Северный поток — 2» абсурдны.

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