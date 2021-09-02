Тбилиси, 2 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Проведение в Батуми футбольного матча с участием сборной Косово не означает, что Тбилиси признаёт суверенитет этой республики. Данное заявление обнародовала пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта Грузии.

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Между сборными Грузии и Косово вечером 2 сентября пройдёт отборочный матч в рамках ЧМ-2022. В министерстве отметили, что косовских спортсменов необходимо было принять в связи с тем, что Футбольная федерация Грузии выполняет требования ФИФА.

«Проводимое в Батуми спортивное мероприятие никак не связано с какой-либо формой признания Косово как независимого государства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Косово объявили о независимости от Сербии в 2008 году. Грузия отказалась признавать суверенитет этой республики.