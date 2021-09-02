Вашингтон, 2 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян«не торопится разводиться» с рэпером Канье Уэстом. Об этом 2 сентября пишет издание Е!, ссылаясь на свои источники.

Toglenn Ким Кардашьян

Как отмечают инсайдеры издания, Кардашьян «открыта» для возобновления отношений с Уэстом. Модель хочет остаться с рэпером ради «ради детей, которые очень близки со своим отцом».

Как ранее сообщал ряд американских СМИ, Канье Уэст «хочет снова быть вместе» со своей женой, с которой находится в состоянии развода. «Он видит их двоих вместе и хочет сделать это реальностью», — заявил инсайдер издания The Sun.