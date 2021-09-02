Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Предстоящее 80-летие со дня рождения писателя Сергея Довлатова, которое будет отмечаться 3 сентября, в Петербурге отметят традиционным фестивалем «День Д» и уличным праздником.

Сергей Довлатов

Как сообщили в Смольном, среди мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, будут театральные постановки, выставки, лекции, экскурсии и концерты. Тематические события пройдут во многих библиотеках Петербурга.

В пятницу, 3 сентября, в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38, будет устроен уличный праздник. А уличные художники нарисуют Довлатов-граффити под мостом Бетанкура. Как напомнили власти, там создана специальная площадка для размещения стрит-арта.

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«В городе уже стало доброй традицией вспоминать творчество наших знаменитых писателей и посвящать им особый день. Мы проводим «Пушкинский день», «День Достоевского», дни памяти Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Даниила Гранина. Их творчество объединяет и делает сильнее всех нас, кто говорит на великом русском языке», — отметил губернатор Александр Беглов.