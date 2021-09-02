Махачкала, 2 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки 17 человек скончались от COVID-19. Смертельная статистика увеличилась до 2247 человек, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе. При этом, по данным портала «Коронавирус в России», смертность от опасной инфекции составила в регионе 4,64%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в Дагестане стали носителями коронавируса 48 108 жителей республики. За последние сутки были подтверждены тесты ещё у 176 человек. За тот же день на десять человек больше выздоровело — 186 пациентов. А общее число сумевших справиться с болезнью достигло 43 481 человека.

В настоящее время в Дагестане насчитывается 2407 «активных» больных.