Владивосток, 2 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что ни Москва, ни Киев не отвергают возможности встречи президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока стороны далеки от конкретной повестки дня такой возможной встречи. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Как отметил в интервью «Известиям» представитель Кремля, на данный момент ни российская, ни украинская сторона не ведут подготовку к такой встрече.

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока (стороны) далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков.

При этом он усомнился в возможности проведения встречи российского и украинского президента в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва вынуждена будет принимать контрмеры для обеспечения полной безопасности России в случае приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.