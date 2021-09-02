Киев, 2 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Работа минской трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе — это «мёртвая история», заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников в опубликованном 2 сентября интервью изданию Liga.net.

President.gov.ua Алексей Резников

По его словам, переговоры контактной группы имеют абсолютно нулевую продуктивность, это «четыре-пять часов» разговоров «ни о чём» в удалённом режиме.

«Это мёртвая история. Но тут есть важный момент», — сказал Резников.

Вице-премьер полагает, что следует сохранить этот слабенький канал коммуникации, чтобы воспользоваться им в нужный момент. Так, Россия может понять, что Донбасс «очень дорого удерживать», и примется искать варианты выхода из ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республики Донбасса не раз заявляли, что именно Киев блокирует переговоры. В августе постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в блокировании очного заседания, к которому подготовились ЛНР, ДНР и ОБСЕ.

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