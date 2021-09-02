Москва, 2 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Действительно, логика третьего энергопакета, на основании которого Газмпром пытаются ограничить в возможностях использования мощности «Северного потока — 2», выглядит довольно странно, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Главной идеей провозглашена борьба с монополизацией европейского рынка газа. Но право на свободную конкуренцию ценно не само по себе, а как защита от того, что монополист станет диктовать потребителям свою цену.

Каким образом это может сделать Газпром с помощью СП-2, не очень понятно. Газопровод не идет к домам конкретных потребителей и потребители не покупают газ у Газпрома.

От того, что Газпром увеличит поставки своего газа, который, кстати, поставляется по долгосрочным договорам с фиксированной ценой, цена на газ в Европе не вырастет, скорее, наоборот.

При этом поставки Газпрома никак не способны помешать поставлять на рынок Европы СПГ или газ по альтернативным газопроводам, уже существующим и тем, которые будут построены в будущем.

Свобода предпринимательства состоит, среди прочего, и в том, чтобы не заниматься бизнесом, который тебе невыгоден, поэтому насаждать конкуренцию искусственно — довольно странное занятие.

Там, где есть неэффективность, например, за счет того, что монополист завышает цены, всегда найдется конкурент», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, требования нового законодательства ЕС к газопроводу «Северный поток — 2» абсурдны, заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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