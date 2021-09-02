Лондон, 2 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Подразделение Land Rover SVO (Special Vehicle Operations) представило спецверсию внедорожника Defender, посвященную 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Land Rover Land Rover Defender V8 Bond

Спецверсия Defender отличается черным декором, 22-дюймовыми колесными дисками с ярко-голубыми тормозными суппортами и околодверной подсветкой в виде цифр 007.

Тираж спецверсии, получившей название Defender V8 Bond, составит 300 экземпляров.

Модель будет представлена в кузове 90 и 110. Под капотом спецверсии будет стоять 525-сильный пятилитровый двигатель. С 0 до 100 км/ч Defender V8 Bond будет разгоняться за 5,2 с. Максимальная скорость внедорожника ограничена 240 км/ч.

Напомним, в июне компания Jaguar Land Rover представила на китайской автовыставке в Чунцине удлиненную версию Range Rover Evoque.

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