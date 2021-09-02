Казань, 2 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после того, как утром 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской города Казани было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения головы.

Sinodov Охотничий карабин «Сайга»

По предварительной информации пресс-службы СУ СКР по РТ, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина «Сайга».

По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего жителя Казани.

ИА REGNUM напоминает, 1 сентября 2020 года был застрелен предприниматель, владелец торговой сети «Изобилие» Евгений Деданин. В сентябре 2018 года он оборонялся от разбойного нападения и убил двоих грабителей, напавших на его дом.

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