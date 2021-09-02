Москва, 2 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. С 2022 года на Дальнем Востоке начнет действовать специальная программа поддержки высшего образования. Об этом 2 сентября заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

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"Разработали специальную программу поддержки дальневосточных университетов. Мы уже ее обсудили с ректорским сообществом, с коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, она такая — достаточно хорошая, с учетом специфики Дальнего Востока», — сказал Фальков.

По его словам, программа будет запущена в 2022 году. Также глава Минобрнауки России отметил, что на Дальнем Востоке ежегодно растет число бюджетных мест в вузах.