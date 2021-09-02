Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Исполнитель Джастин Бибер начал сбор средств для пострадавших от землетрясения на Гаити. Об этом 2 сентября пишет издание Billboard.

Lou Stejskal Джастин Бибер

По данным издания, Бибер объявил о проведении аукциона по продаже оригинальных произведений искусства. Также артист выступит на эксклюзивном мероприятии в Нью-Йорке (США) 12 сентября 2021 года, выручка от которого пойдёт на благотворительность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр Райан Рейнольдс и его супруга, актриса Блейк Лайвли, пожертвовали $40 тыс. на помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. В результате стихийного бедствия 14 августа 2021 года более 2,2 тыс. человек погибли и 12 тыс. человек получили ранения.