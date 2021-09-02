Москва, 2 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Через три-четыре года российская туристическая отрасль сможет вернуться к своим допандемийным показателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил замдиректора института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Евгений Плисецкий.

Russkiydom.su Туризм

«Если говорить про горизонт планирования, то безусловно, можно ожидать, что через 3−4 года отрасль сможет вернуться к своим допандемийным характеристикам. Но опять же надо понимать, что на нее будет существенно влиять международная ситуация. По мере снятия ограничений на перемещение спрос на выездной туризм тоже будет возрастать, — сказал Плисецкий. — Будет определённая положительная динамика. Если до конца этого года и в следующем году не произойдёт никаких серьезных процессов, в том числе связанных с пандемией, то спрос на популярные направления, которые всегда привлекали российских туристов, будет постепенно восстанавливаться. Баланс спроса и предложения как на выездной, так и на внутренний потоки будет выравниваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Плисецкий перечислил факторы, от которых зависит восстановление российской туристической отрасли.