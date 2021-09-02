Владивосток, 2 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Количество мер поддержки для семей с детьми в России недостаточное, заявил 2 сентября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Их (мер поддержки семей с детьми) пока недостаточно», — заявил глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Он также попросил правительство подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми конкретно на Дальнем Востоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что при развитии системы здравоохранения на Дальнем Востоке необходимо учитывать специфику региона.

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